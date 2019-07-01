Экс-главе Центра контроля качества грозит до 10 лет. Чиновнику предъявили свыше 7 млн растраченных рублей

Бывший директор Центра контроля качества товаров (продукции), работ и услуг предстанет перед судом в Петербурге. Ростиславу Шипицыну грозит до 10 лет лишения свободы за растрату более 7 млн казенных рублей.

О завершении предварительного расследования 1 июля сообщила прокуратура города. Зампрокурора Северной столицы Сергей Жуковский поставил свою подпись под обвинительным заключением, после чего материалы отправили в Куйбышевский районный суд. Туда они поступили 28 июня.

Если на момент ареста осенью 2018-го Ростиславу Шипицыну вменяли растрату 1,1 млн рублей, то к передаче дела в суд сумма ущерба превысила 7 млн. Всего в деле восемь эпизодов растраты в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, глава Центра контроля качества отправлял в свой карман казенные средства в период с сентября 2015 года по июль 2017-го. Это деньги, предназначавшиеся для оплаты труда работников. Как ранее писала «Фонтанка», речь шла о надбавках сотрудникам, которые те возвращали шефу.

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«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в совершении всех преступлений и частично возместил причиненный ущерб», – отметили в надзорном органе.

Когда ему выбирали меру пресечения, чиновник заявил, что уже полгода не употребляет наркотики, к которым прибегал в связи с тяжёлым периодом в жизни.