Сотрудников налоговой на Красного Текстильщика отправили на утреннюю прогулку. В здании сработала сигнализация

Рабочая неделя сотрудников налоговой в центре Петербурга началась с небольшой физической активности 1 июля. Оставить удобные кресла пришлось из-за эвакуации.

Около десяти утра в межрайонной инспекции ФНС №15 на улице Красного Текстильщика раздалось сообщение по громкой связи, рассказали «Фонтанке» рассказали очевидцы. Голос предупредил о задымлении и попросил покинуть здание.

«Постояли 15 минут на улице. И пустили обратно. Визуально не было ничего видно», — написали горожане.

В пресс-службе МЧС Петербурга заявили, что сообщений о возгорании по данному адресу не поступало. В приёмной учреждения подтвердили эвакуацию, но уточнить причину не смогли.