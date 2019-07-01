Чиновников хотят перевести на смартфоны с российской ОС «Аврора». Бюджету это обойдется в 23,2 млрд рублей

«Ростелеком» и Минкомсвязи считают необходимым обеспечить 1,4 миллиона российских чиновников телефонами, которые будут функционировать на операционной системе «Аврора».

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1 июля подтвердили газете «Ведомости», что предложение ведомств сейчас обсуждается, а доклад был передан на одобрение президенту Владимиру Путину. Модернизация оценивается в 23,2 миллиарда рублей.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «предметного обсуждения не ведется, никаких решений на этот счет не принималось».

Напомним, что ранее «Коммерсантъ» также сообщал, что на «Аврору» собираются перевести чиновников и бюджетников уже к концу 2021 года. Кроме того, стало известно, что смартфоны Huawei могут перевести с Android на российскую операционную систему.