Юноша-«фокусник» не дал дамам уйти налево. Среди пострадавших в ДТП в Кингисеппе – ребёнок

Молодая женщина и девочка попали в больницу после аварии, случившейся воскресным вечером в городе Кингисеппе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 30 июня около 21:20 на Октябрьской улице, 4, 19-летний молодой человек за рулём Ford Focus не справился с управлением и врезался в попутный Nissan Terrano, осуществлявший поворот налево.

«Ниссаном» управляла женщина 1976 года рождения. Обе пострадавшие – из её машины. Это женщина 1996 года рождения (ей 22-23 года) и девочка 2009 года рождения (9 или 10 лет). Они обе в состоянии средней степени тяжести были доставлены в больницу Кингисеппа.

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Кадры с места аварии публикуют «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» и «Кингисепп-Сегодня.РФ». На фотографиях видно, что Nissan от удара выбросило на газон, и он повалил бетонную мачту опоры уличного освещения. Ford тоже сильно повреждён, в нём сработали подушки безопасности.

По данным издания «Кингисепп сегодня», всего в «Ниссане» находились четыре человека. Женщину и ребёнка увезли в ЦРБ двумя каретами скорой помощи.

В результате ДТП обе машины получили повреждения систем топлива и ГСМ. Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали потенциально взрывоопасную ситуацию, отмечает издание.