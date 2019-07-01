«Коммерсантъ»: Два заместителя главы Росгвардии подали рапорты об отставке

Два заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова — генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко — подали рапорты об отставке. Об этом 1 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Источники газеты утверждают, что уход генералов связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.

Собеседники рассказали изданию, что 53-летний генерал-полковник Сергей Меликов ранее имел самые широкие полномочия по сравнению с остальными заместителями. Но после того, как был подписан приказ о перераспределении обязанностей, в его ведении остались только войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского и авиационные подразделения службы.

Тыловые вопросы в Росгвардии курировал 56-летний Сергей Милейко. По данным «Коммерсанта», Меликов якобы пытался отстоять Милейко, «а когда из этого ничего не вышло, решил уйти вместе с ним».

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«Насколько мне известно, они уходят "в никуда"», — добавил собеседник издания.

В начале июня стало известно, что новым заместителем Виктора Золотова станет первый заместитель главы министерства юстиции Олег Плохой. Предполагается, что он будет заниматься законопроектной работой.