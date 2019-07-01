В столице Афганистана произошел мощный взрыв. Пострадали более 60 человек

Мощный взрыв произошел в столице Афганистана 1 июля. Взрывное устройство сработало в машине недалеко от здания Футбольной федерации в Кабуле, передает местный телеканал TOLO News.

По данным телеканала, в результате пострадали 68 человек, здание получило серьезные повреждения. Источники телеканала отметили, что взрыв прогремел в полицейском районе № 16, где находится стадион «Гази». Инцидент случился в людном месте рядом с министерством обороны.

На месте происшествия работает отряд спецназа. В атаке подозревают двоих человек. По предварительной информации, они собирались напасть на логистический центр министерства обороны.