Два рейса в сутки и пять попутчиков за раз. Минтранс разрабатывает закон для карпулинга

Минтранс взялся за регулирование работы онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях (карпулинг, райдшеринг) в России. Министерство представило законопроект, прописывающий правила использования сервиса, пишет 1 июля «Коммерсантъ».

По данным издания, законопроект обязывает перевозчика иметь права категории B и стаж от двух лет. За сутки он может совершать не более двух поездок и перевозить не более пяти человек за один раз. Также в документе указано, что расчеты между попутчиком и перевозчиком возможны только в безналичной форме через онлайн-сервис. Предельный размер оплаты определит правительство с учетом стоимости топлива, горюче-смазочных материалов и цены проезда по платным дорогам.

Если выяснится, что перевозчик совершал коммерческие рейсы, его аккаунт в агрегаторе будет заблокирован.

«Коммерсантъ» добавляет, что Минтранс направил документ членам рабочей группы, которые будут рассматривать его до 25 июля. Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердил изданию разработку законопроекта. Точные сроки внесения в Госдуму пока не сообщаются.