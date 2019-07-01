Пари на жизнь. 12-летняя в Петербурге выпила самогон на спор, за ее будущее врачи не ручаются

После отдыха на Безымянном озере петербургскую школьницу реанимируют врачи. Двенадцатилетняя пациентка напилась самогона в жару.

Как стало известно «Фонтанке» 1 июля, едва стоящую на ногах восьмиклассницу приметил случайный прохожий. Шла она по пляжу и с незавидной регулярностью падала. Ее сопровождала сверстница, которая на вид была хмельна, бодра и не особо сочувственна к невменяемому состоянию подруги.

Мужчина вызвал скорую помощь и дождался медиков. Школьницу госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом» и довезли до 5-й детской горбольницы. Ее сразу поместили в реанимацию, так как состояние было очень тяжелым.

Полицейские Красносельского района опросили подругу. Та рассказала, что пострадавшая выпила самогон на спор и ей стало худо.