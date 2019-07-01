На «Сортавале» погиб дорожный рабочий. По нему проехался каток

Ремонт федеральной трассы «Сортавала» в июле начался печально. Утренняя смена потеряла рабочего, его задавил каток.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области 1 июля, около половины восьмого утра со 118-го километра «Сортавалы» в Приозерском районе поступила информация о ДТП. Из транспортных средств в нем участвовал только асфальтовый каток.

«В месте проведения работ водитель-мужчина 1986 года рождения при подаче задним ходом совершил наезд на рабочего. От травм рабочий скончался», – уточнили в УГИБДД.

Полиция проводит проверку.

Автомобильная дорога «Сортавала» соединяет Петербург с трассой «Кола». Несколько лет идет ее масштабная реконструкция, к осени 2019 года планируется запустить обновленный участок до 215-го километра.