Летние каникулы в Петербурге: в Купчино школьница ножом ударила мать, в Автово девятиклассник избил мужчину на спортплощадке

Петербургские школьники выбирают агрессивное общение с миром. За одну ночь ученики отправили в больницу двоих взрослых.

Как стало известно «Фонтанке» 1 июля, накануне около трёх часов ночи скорую вызывали к 33-му дому на улице Новостроек в Кировском районе. Помощь потребовалась 20-летнему местному жителю, у него диагностировали разрыв селезёнки. В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали. Полиция задержала потенциального обидчика, им оказался 16-летний учащийся школы №480. Общение подростка со старшим приятелем состоялось на спортивной площадке у школы №501 и закончилось дракой. Задержанный, несмотря на юный возраст, уже находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о краже. Возбуждено ещё одно производство по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Во Фрунзенском районе в ночь на 30 июня одиннадцатиклассница не смогла найти общего языка с матерью и схватилась за нож. 47-летнюю родительницу с колото-резаным ранением брюшной полости увезли из квартиры на Малой Балканской улице в больницу. Состояние пострадавшей медики оценили как тяжёлое. 17-летнюю ученицу 218-й школы задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».