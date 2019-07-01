Письмо о бомбе в «Екатерингофском» пришло в ФСБ. Анонимы использовали американский IP-адрес

У муниципалитета «Екатерингофский» в Петербурге в разгар подачи кандидатских документов искали бомбу после письма в Федеральную службу безопасности. Спецслужба не поверила анонимным страхам.

Как стало известно «Фонтанке» 1 июля, накануне днем на общеизвестный адрес ФСБ fsb@fsb.ru пришло сообщение: «Неустановленными лицами готовиться совершение террористического акта у входа в помещение избирательной комиссии муниципального образования Екатерингофский. Планируется подрыв взрывного устройства в проходе (арке) указанного дома, ведущей во двор. Отличительными признаками лиц, планирующих совершение теракта, является отсутствие у них документов, необходимых для выдвижения кандидатов в депутаты – несмотря на нахождение их в очереди на подачу документов. По имеющейся у меня информации совершение теракта планируется 30 июня 2019 года, в период с 15-17 часов» (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.).

Податель письма использовал IP-адрес, принадлежащий американскому провайдеру Quintex Alliance Consulting. Его офис расположен в городе Сан-Анджело, штат Техас.

ФСБ размышляла сорок минут и предпочла переправить письмо в петербургскую полицию. Бомбу не нашли.

В «Екатерингофском» избирательная комиссия не дает кандидатам подавать документы. Попытки городского избиркома вмешаться обречены на провал. Помощи от полиции кандидаты тоже не дожидаются. Эффект от ее присутствия скорее обратный. Посмевших выразить недовольство работой избирательной комиссии увозили в отдел.