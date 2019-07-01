Страдающий аутизмом ребенок разбился при падении из окна в Сестрорецке

В детской больнице святой Марии Магдалины спасают дошкольника, разбившегося при падении с высоты.

По информации «Фонтанки», ребенка под окнами дома в Сестрорецке в 21.15 30 июня увидели очевидцы, они же и вызвали скорую. Мальчик пяти лет получил серьезные травмы и был доставлен в стационар в тяжелом состоянии. Его 42-летняя мама в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов заявила, что не усмотрела за малышом, страдающим аутизмом.