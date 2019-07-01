В МВД предложили ввести новый платеж для работающих в России иностранцев

Дополнительные платежи для иностранцев, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), предложило ввести министерство внутренних дел. Об этом 1 июля пишет «Коммерсантъ», указывая, что свою инициативу ведомство предложит для согласования Минтруду и Минэкономики.

По данным издания, ведомство хочет распространить на эти категории мигрантов обязанность платить патент по аналогии с теми, кто работает в России без визы.

Получившие РВП и ВНЖ иностранцы имеют право работать, заплатив государственную пошлину — 1600 и 3500 рублей соответственно. При это они не платят социальных взносов и получают право на социальное и медицинское страхование, а также возможность устроить детей в школы и детские сады.

Те, кто приехал в Россию без визы, работают на основании патента и платят 30-60 тысяч рублей в год в бюджет в зависимости от региона.

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В МВД указали, что в попытках избежать этих платежей иностранные работники пытаются получить РВП или ВНЖ, «не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество», поэтому ведомство хочет обязать таких приезжих приобретать патент.

«Коммерсантъ» добавляет, что новая инициатива может коснуться более одного миллиона человек.