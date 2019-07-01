В Красноярском крае началась эвакуация из-за паводка. В Канске ввели режим чрезвычайной ситуации

В городе Канск Красноярского края эвакуировали 184 человека из-за подъема уровня воды в реке Кан до 440 сантиметров. Об этом 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Мэр Канска Андрей Береснев накануне сообщил в своем Instagram, что в связи с тяжелой паводковой ситуацией на территории города был введен режим чрезвычайной ситуации. Он поручил создать штаб для координации действий всех служб, задействованных в спасательной операции. Кроме того, в Канск из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой.

Аналогичная ситуация наблюдается в соседней Иркутской области, где в зоне бедствия оказался город Тулун. Поздним вечером 29 июня президент Владимир Путин провел экстренное совещание в аэропорту Братска и поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить к ликвидации последствий стихийного бедствия армию. Причиной наводнения стали проливные дожди и талые воды со склонов гор Восточного Саяна. В результате пострадал 351 человек, пятеро погибли, еще двое числятся пропавшими без вести.

По состоянию на утро 1 июля уровень воды в реке Ия, которая подтопила Тулун, снизился до 1091 см.