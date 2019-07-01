Не более одного процента в день. В России изменились правила выдачи микрокредитов

Ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком, вступили в силу в России с 1 июля. Размер ежедневной процентной ставки ограничили до 1 процента, что делает займы до зарплаты не такими рентабельными для микрофинансовых организаций (МФО).

Как сообщает РБК, с 1 июля снижается максимальный размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, — до двукратного от суммы кредита (речь идет о процентах, штрафах и других платежах, относящихся к кредиту).

Например, с взявшего 10 тыс. руб. в кредит человека нельзя будет потребовать больше 30 тыс. руб. (10 тыс. — сам долг, а 20 тыс. руб. — предел начисленных платежей).

Ежедневная процентная ставка ограничивается до 1% (365% годовых).

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Изменения вступают в силу поэтапно с начала 2019 года: с 28 января кредиторы не могут требовать с заемщика больше 2,5 размера займа, а ежедневная процентная ставка ограничена 1,5%. С 2020 года нельзя будет потребовать с клиента больше полуторакратного размера займа.

В ЦБ ожидают, что такие изменения в законодательстве, вероятно, приведут к изменению структуры портфелей МФО, переходу части компаний, работающих в сегменте PDL (Pay Day Loan, займы до зарплаты — до 30 дней и 30 тыс. руб.), в сегмент IL (Installments, среднесрочные потребительские микрозаймы), а также пересмотру скоринговых моделей и более тщательному отбору заемщиков вслед за сокращением процентных доходов.

По последним данным ЦБ, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51% на 31 марта 2019 года. ЦБ оценивает его объемы в 143 млрд против 95,2 млрд руб. годом ранее.