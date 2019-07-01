На Московском проспекте пожарные, смущаясь, спасли обнажённую девушку из огня

Ночным пожаром закончились посиделки в одной из квартир дома 47 по Московскому проспекту в Петербурге. Одной из пострадавших пришлось выбежать на балкон абсолютно без одежды.

Как стало известно «Фонтанке», возгорание произошло 30 июня в 23.20 в квартире на 5 этаже. По предварительным данным, люди внутри выпивали и веселились, когда в жилище что-то вспыхнуло.

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В огне погиб 75-летний мужчина. Пожарным удалось спасти девушку, которая выбежала на балкон голышом.