Студенты «Политеха» и другие клиенты «Евро Кебаба» слегли с кишечной инфекцией. 30 человек отравились соусом из сырых яиц

Три десятка случаев кишечной инфекции зафиксировали медики и Роспотребнадзор у клиентов шавермы «Евро Кебаб» в Калининском районе Петербурга. Кафе закрыли, несколько человек в больнице.

По информации «Фонтанки», первый заболевший обратился к врачам накануне, он объяснил, что обедал шавермой на проспекте Непокоренных, дом 6. К восьми вечера с одинаковыми симптомами и обеденной историей у врачей было уже семь клиентов сети. Уже утром 30 июня на Непокоренных поехали сотрудники Роспотребнадзора, кафе закрыли, а внутри нашли множество нарушений – для мытья и посуды и продуктов в заведении одна раковина, кухня не разделена на горячий и холодный цеха. В кафе не ведется никакая документация, вероятно, кроме бухгалтерской, повара и другие сотрудники медкнижки показать не смогли.

Что касается самих продуктов, то представитель заведения объяснил, что курицу для шавермы покупают в обычном продуктовом магазине.

За день выросло и количество заболевших, среди них оказались два сотрудника кафе – повар и кассир. Около половины пациентов – студенты «Политеха», неподалеку от площади Мужества расположены общежития университета. Всего зафиксировано 30 случаев, пациентам, часть из которых госпитализирована в инфекционную больницу имени Боткина, поставили диагноз «Сальмонеллез».

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Меньше чем за сутки Роспотребнадзор установил, что причиной плохого самочувствия клиентов заведения оказался соус, в нем и нашли Сальмонеллу. Его готовят из сырых яиц, просто взбивая их в блендере.

Сеть ресторанов шавермы «Евро Кебаб» насчитывает порядка 50 заведений в Петербурге, Мурино и Девяткино. Открыть кафе можно по франшизе. По информации «Фонтанки», «Евро Кебаб» на Непокоренных принадлежит индивидуальному предпринимателю по фамилии Горбунов. ИП под такой фамилией на Непокоренных, по данным «Спарк», деятельность не ведет. Юрлицо под названием «Евро Кебаб» в России не зарегистрировано.