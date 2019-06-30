В одном из терминалов Шереметьево столпотворение. Очереди из людей выстроились у стоек на регистрацию и сдачу багажа

Небывалые очереди выстроились к стойкам регистрации и сдачи багажа 30 июня в терминале D аэропорта Шереметьево. О столпотворении сообщают очевидцы в соцсетях.

Что спровоцировало сбой – неясно. По некоторым данным, причина может крыться в сильном дожде, что подтопил лётное поле 28 июня. По информации «Ведомостей» в воскресенье в терминалах D, E и F якобы сломалась автоматическая система обработки багажа. За два дня выходных вместе с пассажирами не улетели порядка девяти тысяч сумок и чемоданов.

Шереметьево пока никак не прокомментировало ситуацию. В день аэропорт обслуживает примерно 80 тысяч пассажиров.

Напомним, что в начале июня пассажиры столичного аэропорта уже сталкивались с багажным коллапсом. Позже это обьснили тем, что крупнейший перевозчик аэропорта – компания «Аэрофлот» – ранее сама обрабатывала багаж своих пассажиров, но постепенно передала эти функции хабу. Те попросту не смогли справиться с обьемами, в Шереметьево не хватало грузчиков. Гендиректор аэропорта Михаил Василенко в начале июня опроверг сообщения о массовом увольнении грузчиков, но подтвердил, что есть сложности с системой. Решить их общали в течение месяца.