Сотня родителей вышла на улицу в Приморском. Их детей не принимают в новую школу

Жители домов, расположенных рядом со школой №777 на Лыжном переулке Приморского района Петербурга, начали сбор подписей. Родители пытаются добиться зачисления детей в новое учреждение.

Как рассказал «Фонтанке» один из активистов Денис Родионов 30 июня, сегодня на собрание пришли около ста человек, 56 из них оставили подпись.

По словам Родионова, несмотря на то, что новая школа находится во дворе его дома и адрес закреплён за данным учреждением, перевести туда ребёнка не удалось. Петербуржец возит второклассника в 320 школу на машине, дорога занимает пятнадцать минут. Если бы ребёнок шёл пешком, то времени уходило бы больше и пришлось несколько раз переходить проезжую часть.

«Я выхожу из подъезда и вижу вход в школу, но мне надо вести первого ребёнка за два квартала в другую школу, это же бред», – рассказал Денис.

Реклама





Горожанин отмечает, что в новую школу принимают, в первую очередь, детей из домов, расположенных дальше. При этом дети, у которых 777 школа находится во дворе, продолжат ходить на уроки в другие кварталы. В самом учреждении родителям заявили о нехватке мест.

Открытие инженерно-технологической школы №777 состоится 1 сентября. На сайте Смольного сообщается, что учреждение рассчитано на 2000 учеников, а во вторую смену в кружках, мастерских и лабораториях смогут заниматься 6 тысяч воспитанников. В перспективе школа должна стать Центром детского технического творчества Приморского района.

Сейчас в Приморском районе учатся почти 53 тысячи детей. Это значительно больше, чем в других районах города. При этом расчетная мощность 58-ти школ не «дотягивает» до 43 тысяч. В некоторых школах классы переполнены. Особенно это заметно в начальной школе, где количество детей в классе может достигать 40 человек.