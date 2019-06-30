В «Екатерингофском» объяснили, почему накануне чуть не сломали ногу члену Горизбиркома. Ее якобы не узнали

Избирательная комиссия муниципального образования «Екатерингофский» направила в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию письмо, в котором объяснила, почему отказалась пропускать члена Горизбиркома Екатерину Фесик. Виноваты оказались оппозиционеры.

Об объяснении комиссии «Фонтанке» стало известно 30 июня. «В связи с произошедшими накануне инцидентами противоправного характера со стороны ряда кандидатов ... сотрудник охраны проявил чрезмерную бдительность и не пустил Фесик», – говорится в письме, отправленном ИКМО в Горизбирком. Также в нем отметили, что только позже узнали в девушке члена Горизбиркома.

Отметим, что накануне председатель ГИКа Виктор Миненко направил Екатерину Фесик с проверкой работы ИКМО «Екатерингофское», на которое уже несколько дней жалуются кандидаты. Ее и сотрудника аппарата не пустили внутрь, несмотря на предъявление удостоверения, кроме того, закрывая дверь, охранник чуть не сломал Фесик ногу.

Уже несколько дней в ИКМО округа «Екатерингофский» не попасть кандидатам. В частности, 30 июня весь период работы комиссии в соседней подворотне взрывотехники искали бомбу по сообщению неизвестного. Кроме того, на кандидатов было написано несколько заявлений со стороны сочувствующих муниципальной власти. Накануне двое из кандидатов и журналист попали в полицию вместо избиркома. Им вменяют мелкое хулиганство.