Петербуржец Роберт Шварцман из-за штрафа лишился первого места в гонке Формулы-3

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман стал бронзовым призером воскресной гонки третьего этапа серии Формула 3, который проходил 29-30 июня в Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг».

В первой гонке уикенда Шварцман финишировал пятым, начав заезд с девятого места и опередив несколько соперников. По правилам реверсивной решетки в воскресенье Роберт стартовал с четвертой позиции. Уже к пятому кругу россиянин в плотной борьбе опередил три машины и вышел в лидеры. На протяжении большей части заезда пилот SMP Racing успешно отражал атаки сокомандника Маркуса Армстронга и удерживал верхнюю строчку протокола. Однако на последнем круге дистанции во время одной из атак автомобили новозеландца и россиянина столкнулись. Армстронг сошел, а Шварцман, на машине со сломанным передним антикрылом, первым пересек финишную черту. Однако судьи назначили Роберту 5-секундный штраф, и россиянин переместился на третью строчку итогового протокола.

Тем не менее, по результатам трех этапов Формулы 3 Роберт Шварцман сохраняет лидерство в общем зачете, опережая ближайшего соперника, своего однокомандника Джехана Дарувалу, на 8 очков.

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«Гонка была интересной, я сделал в ней всё, что мог, старался по максимуму, – цитирует Роберта Шварцмана пресс-служба SMP Racing. – Я достаточно быстро прошел соперников и вышел в лидеры, после чего постарался создать отрыв. Но мой сокомандник Армстронг тоже шел в хорошем темпе и вскоре догнал меня. Маркусу также помогли два режима виртуальной машины безопасности – каждый раз, когда заканчивалось их действие, он активировал DRS и пытался атаковать меня. На последнем круге он тоже попытался обогнать по внешней траектории и оказался прямо передо мной. Мне не хватило времени и дистанции, чтобы оттормозиться, и я коснулся его заднего колеса, а себе повредил переднее крыло. В результате Армстронг сошел, а я смог доехать до финиша. К сожалению, за этот инцидент мне дали 5 штрафных секунд. Да, мы не первые, а третьи в гонке, но всё ещё впереди. Мы сохраняем лидерство, и, надеюсь, в Сильверстоуне сможем показать хорошие результаты».

Четвертый этап Формулы 3 состоится 12-14 июля в Великобритании на автодроме Сильверстоун.