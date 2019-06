Петербуржец Роберт Шварцман из-за штрафа лишился первого места в гонке Формулы-3

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман стал бронзовым призером воскресной гонки третьего этапа серии Формула 3, который проходил 29-30 июня в Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг».

В первой гонке уикенда Шварцман финишировал пятым, начав заезд с девятого места и опередив несколько соперников. По правилам реверсивной решетки в воскресенье Роберт стартовал с четвертой позиции. Уже к пятому кругу россиянин в плотной борьбе опередил три машины и вышел в лидеры. На протяжении большей части заезда пилот SMP Racing успешно отражал атаки сокомандника Маркуса Армстронга и удерживал верхнюю строчку протокола. Однако на последнем круге дистанции во время одной из атак автомобили новозеландца и россиянина столкнулись. Армстронг сошел, а Шварцман, на машине со сломанным передним антикрылом, первым пересек финишную черту. Однако судьи назначили Роберту 5-секундный штраф, и россиянин переместился на третью строчку итогового протокола.

Пилот #SMPRacing Роберт Шварцман финишировал 1-м, но из-за штрафа занял только 3 место во 2-й гонке @FIAFormula3 в Австрии!

P3 for Robert Shwartzman in the Race 2 @FIAFormula3 in Austria!