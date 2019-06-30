Музей мадам Тюссо отправил Терезу Мэй на склад. От пыли протирают Бориса Джонсона

Музей мадам Тюссо решил избавиться от потерявшей актуальность восковой фигуры все еще действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Скульптура отправилась на склад в результате голосования среди посетителей.

Как сообщает 30 июня The Sunday Times, инсталляция фасада премьерской резиденции с чёрной дверью под номером 10 сейчас пустует. За то, чтобы убрать Мэй, проголосовали посетители музея.

Восковая Мэй стоила музею 150 тысяч фунтов (около 190 тысяч долларов). Но теперь администрация сможет сэкономить в случае избрания новым премьером Бориса Джонсона. Его статуя была создана ещё в 2009 году, в то время он был градоначальником Лондона.

Тереза Мэй сообщила, что уходит в отставку, 24 мая. Во время своего выступления она заплакала. На посту премьер-министра она будет до тех пор, пока парламент не изберет нового главу правительства. Пока что на этот пост претендуют всего два кандидата — экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и нынешний глава британской дипломатии Джереми Хант. Джонсон уверенно обходит своего оппонента.