Заблудившихся на Эльбрусе туристов нашли. Один из них не выжил

Во время спуска с вершины один из заблудившихся в тумане на Эльбрусе иностранцев скончался. Оставшиеся девять спасены.

Как сообщает РБК, к вечеру 30 июня с вершины на поляну Азау спустили десятерых заблудившихся в тумане туристов. Для их спасения в горы были отправлены четыре спасателя, сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии. Группа, состоящая из шести ирландцев и четырех россиян, уже спускалась по канатной дороге, когда один из иностранцев умер. Точные причины его смерти пока не называются.

Туристы заблудились из-за плохой видимости на высоте 5,2 км. Сообщалось, что некоторые из них не могут передвигаться самостоятельно.