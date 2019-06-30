Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +24
$ 63.08р
71.82р
19:56 30.06.2019
Расширенный поиск

Общество
30.06.2019 18:34
Печать

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась от концертов в России из-за протестов в Тбилиси

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России. Свою позицию артистка изложила на странице в Facebook 30 июня.

Свой пост она адресовала землякам, которые уже 10 дней протестуют в Тбилиси. «Я всегда говорила, и в том числе в России, что Россия – оккупант, – написала Нино Катамадзе. – Одно дело – это мой гастрольный график, а второе – мое внутреннее ощущение». Певица подчеркнула, что поддерживает протестующих, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания грузинского парламента, и искренне жалеет, что ее там не было, когда в протестующих летели пули — потому что все эти пули она готова была бы принять на себя. Также Нино Катамадзе отметила, что 22 июня, когда она выступала в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", был самым тяжелым днем в ее жизни.

«Моя музыка принадлежит только людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации!  – подчеркнула певица. – Этим постом я хочу выразить свой протест прежде всего властям и присоединиться к требованию, чтобы Гахария (глава МВД Грузии Георгий Гахария — прим. ред.) ушел в отставку!».

Как ранее сообщала «Фонтанка», протесты в столице Грузии начались 20 июня. Поводом стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как глава председательствующей на сессии делегации, занял кресло спикера грузинского парламента. При этом Гаврилов обратился к присутствующим с речью на русском языке и упомянул ситуацию в Южной Осетии и Абхазии. В результате сессия ассамблеи была сорвана, российская делегация спешно покинула страну, а вечером 20 июня протестующие попытались взять парламент штурмом. Спецназ применил против толпы резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки. 21 июня президент Владимир Путин запретил авиаперелеты граждан РФ в Грузию с 8 июля.

Реклама


Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
28.06.2019 17:38

ГК «КВС» презентовала новый объект бизнес-класса

27 июня прошел клиентский день от группы компаний «КВС», на котором представили новый объект бизнес-класса. Всего в жилом комплексе запланировано 150 квартир.
Компания "ПСК"
28.06.2019 16:30

Like от ПСК: апартаменты с видовыми характеристиками

Апарт-комплекс Like, который ГК «ПСК» строит в Выборгском районе, сочетает в себе черты жилой и коммерческой недвижимости. Одна из деталей, которую проектировщики взяли от объектов бизнес-класса - яркие видовые характеристики верхних этажей
ГК «Ленстройтрест»
28.06.2019 16:20

Квартал «Янила» – победитель премии Urban Awards 2019

27 июня в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения ежегодной профессиональной премии Urban Awards 2019. Голландский квартал «Янила» одержал победу в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области».
ПСК
28.06.2019 16:11

ЖК Nobelius назван «Премьерой года»

Клубный дом Nobelius ГК «ПСК» получил награду федеральной премии Urban Awards «Премьера года». В этом номинации отдельно отмечаются яркие новые проекты на рынке недвижимости.
Компания "ПСК"
28.06.2019 16:06

В ЖК Look от ПСК последнее коммерческое помещение с выходом на Лиговский

В клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20а в продаже осталось последнее универсальное коммерческое помещение площадью 248 кв. м. Дом сдан в конце 2018 года и полностью заселён. Эксперты ГК «ПСК» объясняют преимущества открытия бизнеса в готовом доме в центре Петербурга.
28.06.2019 16:04

START от ПСК - развитие Парнаса

ГК «ПСК» строит на Парнасе масштабный апарт-комплекс START. Как будет развиваться район в течение ближайших пяти лет и как строительство апартаментов повлияет на это?
«Аквилон Инвест»
28.06.2019 15:47

«Аквилон Инвест» продолжит продавать свои объекты по ДДУ без эскроу-счетов

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» получил заключения о степени готовности по жилым комплексам 4YOU, All Inclusive, «Q-мир» и «ARTквартал.Аквилон». Все они соответствуют критериям Минстроя РФ, которые позволяют после 1 июля продолжить реализацию квартир в проектах по договорам долевого участия без открытия эскроу-счетов.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
28.06.2019 15:33

Жилые комплексы Группы «Эталон» стали победителями премии Urban Awards

27 июня на торжественной церемонии, которая состоялась в исторических интерьерах «Дома Беггровых», объявили победителей XI федеральной премии Urban Awards 2019.
pixabay.com
28.06.2019 15:17

С эскроу или без эскроу: какого застройщика выбрать?

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, 70% строящегося жилья будет реализовано по старым правилам по схеме ДДУ. Стоит ли ориентироваться на наличие эскроу при покупке жилья, рассказывают эксперты ГК «ПСК».
фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»
28.06.2019 15:07

Яндекс.Такси запустилось в Румынии и Гане под брендом Yango

С 27 июня поездки на Яндекс.Такси можно заказать в Румынии, воспользовавшись приложением Yango. Румыния стала пятой страной ЕС, в которой представлен сервис, после Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, и 17 страной в мире.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
28.06.2019 13:45

Васильевский-сити обзавелся новым центром

СК «Дальпитерстрой» ввел в эксплуатацию масштабный на Северо-Западе торгово-офисный центр класса «В+».
ГК «Полис Групп»
28.06.2019 13:29

ГК «Полис Групп» получила разрешение на ввод 4 очереди ЖК «Краски лета»

Комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал ГК «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию 4 очереди ЖК «Краски лета» (д.№12).