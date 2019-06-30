Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась от концертов в России из-за протестов в Тбилиси

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России. Свою позицию артистка изложила на странице в Facebook 30 июня.

Свой пост она адресовала землякам, которые уже 10 дней протестуют в Тбилиси. «Я всегда говорила, и в том числе в России, что Россия – оккупант, – написала Нино Катамадзе. – Одно дело – это мой гастрольный график, а второе – мое внутреннее ощущение». Певица подчеркнула, что поддерживает протестующих, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания грузинского парламента, и искренне жалеет, что ее там не было, когда в протестующих летели пули — потому что все эти пули она готова была бы принять на себя. Также Нино Катамадзе отметила, что 22 июня, когда она выступала в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", был самым тяжелым днем в ее жизни.

«Моя музыка принадлежит только людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации! – подчеркнула певица. – Этим постом я хочу выразить свой протест прежде всего властям и присоединиться к требованию, чтобы Гахария (глава МВД Грузии Георгий Гахария — прим. ред.) ушел в отставку!».

Как ранее сообщала «Фонтанка», протесты в столице Грузии начались 20 июня. Поводом стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как глава председательствующей на сессии делегации, занял кресло спикера грузинского парламента. При этом Гаврилов обратился к присутствующим с речью на русском языке и упомянул ситуацию в Южной Осетии и Абхазии. В результате сессия ассамблеи была сорвана, российская делегация спешно покинула страну, а вечером 20 июня протестующие попытались взять парламент штурмом. Спецназ применил против толпы резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки. 21 июня президент Владимир Путин запретил авиаперелеты граждан РФ в Грузию с 8 июля.