В России началось производство С-500 «Прометей». Оружие не продается «ни за какие деньги»

Со стадии разработки новейшая система противоракетной обороны С-500 «Прометей» запущена в производство. Ее ждут в армии и не готовы продавать.

О том, что С-500 скоро сойдет со станка, 30 июня в программе «Действующие лица» на канале «Россия-1» рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он отметил, что комплексы строятся для армии и в ближайшее время их не будут продавать в другие страны «ни за какие деньги». Об экспорте Чемезов готов задуматься только после постановки С-500 на вооружение.

«Прометей» – это зенитная ракетная система земля-воздух. Радиус поражения С-500 около 600 км, одновременно она может поражать десять баллистических сверхзвуковых целей.