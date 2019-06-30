Ростовский суд арестовал бывшую жену бандита Цеповяза по делу о вымогательстве на 77 млн

Наталья Стришняя решением суда в Ростове-на-Дону минимум на месяц и 25 дней разделит судьбу бывшего супруга из банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Ее арестовали с обвинениями в вымогательстве днем 30 июня.

О решении суда сообщает кубанская пресса. Отмечается, что во время заседания Стришней стало плохо, в здание вызывали скорую помощь. Однако судью картина не впечатлила, как и аргументы адвоката о том, что в момент якобы имевшего место быть вымогательства в офисе компании «Слава Кубани» Стришняя к ней никакого отношения не имела.

Издание 161.ru добавляет, что по делу о вымогательстве 77 млн рублей у некоего предпринимателя по фамилии Исюк в 2010 году также задержан брат Стришней Иван, еще одним фигурантом является бизнесмен Федор Стрельцов.

Сама Стришняя считает дело сфабрикованным ради попытки отнять бизнес. Компания «Слава Кубани» досталась ей после раздела имущества с экс-супругом Вячеславом Цеповязом. Член банды Цапков в настоящее время томится в колонии.

Реклама





После того, как в сети появились фотографии обедающего крабами Цеповяза, условия его содержания сильно изменились. В «сливе» фото он заподозрил бывшую супругу.

Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году бандиты убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.