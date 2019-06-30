СОБР: «Брось автомат, идиот!» На Тележной улице с приключениями прошел подпольный турнир в покер

Полицейские пришли в петербургское казино с обыском, но без оружия. Похоже, это и спасло жизнь известной в преступном мире фигуре. Персонаж по прозвищу Тоша направил на оперативников автомат. Как прокомментировали «Фонтанке», «еще бы секунда, и СОБР начал бы стрелять».

По информации «Фонтанки», вечером 29 июня оперативники экономической полиции Московского района заглянули в дом 3 по Тележной улице, но уже Центрального района Петербурга. На руках у них было постановление на обыск от следователя по ранее возбужденному на их территории делу. Статья УК предсказуемая – 171.2 – «Незаконные организация и проведение азартных игр». Время выбрано было не просто так – сотрудники знали, что на квартире соберутся десятки игроков в покер. Кстати, там должен был пройти турнир.

В принципе, так оно и вышло. И все было бы привычно, если бы один игрок не опоздал. По данным «Фонтанки», когда сотрудники СОБР Росгвардии заходили непосредственно в помещение, к парадной подъехала модная Audi А6. Несколько оперативников, ожидая развязки наверху, перекуривали внизу. То ли их внешний вид показался подозрительным водителю Audi, то ли он находился в состоянии предыгровой эйфории, но петербуржец вытащил из салона автомат, направил его на сотрудников, передернул затвор и приказал убираться всем куда подальше.

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Так уж вышло, что полицейские перед обыском не вооружились. Они не считали покеристов агрессивными. Так что у них было не много вариантов: вступить в дискуссию или залечь за какими-нибудь объектами, похожими на припаркованные машины. Пока оттуда они словесно парировали человеку с автоматом, кто-то уже позвонил бойцам СОБР. Мол, хотелось бы, чтобы кто-нибудь из вас побыстрее спустился во двор. На выбежавших сотрудников в экипировке, явно указывающей на род силовой службы, нервный гость вначале отреагировал не вполне адекватно. Он продолжал держать оружие наперевес. Только после нескольких наставленных на него стволов и вполне вразумительной команды – «Идиот, брось автомат», незнакомец опомнился и сдался в плен.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД, «в принципе, до пальбы оставалась секунда, измену наши схватили конкретную». Когда же уже крутили на асфальте, задержанный удивленно приговаривал: «Ребята, вы чего?! Я же пошутил». И то правда, что автомат оказался пейнтбольным.

Чуть позже красавца отвезли в 76 отдел полиции Центрального района, где вскоре Следственный комитет может принять решение о возбуждении уголовного дела по применению насилия или угрозы в отношении представителя власти. А, может, ему достанется банальная хулиганка – он уверяет, что воспринял штатских не как копов.

«Фонтанка» узнала имя ньюсмейкера. Это некто Тамерлан Сулейманов, о котором ранее писало наше издание, после того как в 2009 году его приговорили за сбыт наркотиков. Он освободился в прошлом году, после чего в определенных кругах его продолжили звать Тошей.

Что касается реквизита, вынесенного с обыска, он равен семи столам для покера, уйме колод игральных карт и, конечно, ящиков с фишками. Всего же в тот вечер были нарушены интересы семидесяти игроков в покер.

Зато хоть не скучно.