Полномочия избиркома «Сампсониевское» возложили на ТИК. Ее обязали принять документы у кандидатов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия возложила полномочия муниципальной избирательной комиссии «Сампсониевское» на территориальный избирком Выборгского района.

Как сообщает 30 июня корреспондент «Фонтанки», решение стало возможным благодаря тому, что муниципальный совет проголосовал за смену избирательной комиссии на муниципальных выборах. С просьбой отдать полномочия ТИК в горизбирком обратилась глава совета Наталья Карфополитская и местные депутаты.

Городская избирательная комиссия их услышала и велела организовать выборы в МО «Сампсониевское» территориальной избирательной комиссии 22 Выборгского района.

Ранее, как писала «Фонтанка», действующие депутаты наряду с оппозиционерами не могли попасть в избирком, чтобы подать документы для участия в выборах. Более того, избирательную комиссию не смог найти и член ЦИК Евгений Шевченко в ходе проверки организации выборов в Петербурге.

Накануне кандидаты, которые несколько суток штурмовали муниципальный избирком, попытались перекрыть Большой Сампсониевский проспект, в результате трое попали в полицию.