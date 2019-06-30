Спасать Иркутскую область от наводнений отправили военных

В Иркутскую область на помощь пострадавшим от паводка отправлен сводный отряд Центрального военного округа, передает 30 июня телеканал «Звезда».

После обращения полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и главы Иркутской области Сергея Левченко командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин принял решение выделить силы ЦВО для помощи жителям затопленного Нижнеудинска.

Военным с техникой предстоит преодолеть более тысячи километров от Кемеровской области до зоны бедствия. В сводный отряд вошли около 50 военных инженеров, медиков, специалистов материально-технического обеспечения и более 20 единиц тяжелой техники.

Напомним, что в Иркутской области на протяжении нескольких суток борются с последствиями серьезного наводнения. Поздним вечером 29 июня президент Владимир Путин провел экстренное совещание в аэропорту Братска и поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить к ликвидации последствий стихийного бедствия армию. Причиной наводнения стали проливные дожди и талые воды со склонов гор Восточного Саяна. В результате пострадал 351 человек, пятеро погибли, еще двое числятся пропавшими без вести.