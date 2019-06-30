Ассоциация автомобильных дилеров выступила в поддержку «Рольфа». Компанию назвали образцом для подражания

«Российские автомобильные дилеры» (РОАД) поддержали компанию «Рольф», чей основатель стал фигурантом уголовного дела о выводе денег за рубеж. В ассоциации призвали коллег к солидарности.

Обращение опубликовано на сайте ассоциации 30 июня. В нем компанию «Рольф» называют «лидером авторитейла», «образцом для подражания» и «кузницей кадров». По мнению авторов текста, «Рольф» является не только конкурентом для дилеров, но и партнером, благодаря которому этот бизнес приобрел надежду на цивилизованный рынок. «Компания РОЛЬФ является одним их крупнейших налогоплательщиков в автомобильном бизнесе РФ и работает в рамках российского законодательства.

Если компанию вынудят уйти с рынка, мы потеряем не только крупнейшего игрока рынка, но и стабильное развитие автомобильного бизнеса», – добавили в РОАД.

Поддержать «Рольф» предлагается, в том числе, опубликовав этот текст на своих сайтах.

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова подозревают в выводе за рубеж 4 млрд рублей, якобы он сам у себя купил компанию, перечислив деньги в кипрский траст. 27 июня в офисах компании в Москве и Петербурге прошли обыски. Сам Петров живет в Европе, в Россию он возвращаться не намерен. Задержать удалось топ-менеджера Анатолия Кайро, его отправили под домашний арест.