На высоте больше пяти километров на Эльбрусе заблудились туристы, некоторые не могут спуститься сами

Группа из десяти человек на Эльбрусе запросила помощи спасателей днем 30 июня. Они сбились с пути из-за плохой видимости на высоте 5,2 км.

Навстречу им выдвинулись восемь спасателей, сообщили ТАСС в дежурной службе Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Группа туристов была зарегистрирована, в ней шесть ирландцев и четыре гражданина России. Спуститься самостоятельно им мешает низкая видимость, некоторые не могут идти сами. С туристами налажена связь.