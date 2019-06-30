К избиркому «Екатерингофского» снова приехала полиция. Теперь кандидатов не пускают внутрь из-за угрозы теракта

Кандидаты в муниципальные депутаты «Екатерингофского» снова не могут подать документы в муниципальный избирком. Как рассказали «Фонтанке» активисты, причиной на этот раз стала угроза теракта.

Очередные препятствия на пути подачи документов у желающих стать депутатами возникли 30 июня. «У нас всех эвакуировали из подворотни по причине возможной террористической угрозы. Натянули красно-белую ленту», – сообщил кандидат и глава штаба Алексея Навального Александр Шуршев.

По его словам, рядом с ИКМО «Екатерингофский» работает полицейская собака. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД.

Напомним, накануне двух кандидатов и журналиста увезли в полицию от избиркома, так как якобы на них пожаловались местные депутаты. В отношении задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве. До этого в муниципальный избирком не смогли попасть члены Горизбиркома, депутаты городского парламента, кандидаты и их сторонники, даже боец Вячеслав Дацик.