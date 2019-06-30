Борец с мусорным полигоном в Шиесе стал фигурантом уголовного дела о побоях из-за струи перцового газа

Участника протестов из-за строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области обвинили в побоях, передает 30 июня «Новая газета».

В отношении Михаила Габова возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ, следствие отправило его под подписку о невыезде.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли 4 июня во время столкновений протестующих с бойцами ОМОНа. В результате были задержаны девять человек. Габов якобы умышленно распылил перцовый баллончик в сотрудника ЧОП.

Протесты против строительства самого крупного в Европе мусорного полигона на станци Шиес в Архангельской области продолжаются уже год. Как ранее сообщала «Фонтанка», в июне полицейский центр «Э» инициировал пять административных дел в отношении пользователей «Вконтакте», которые опубликовали посты против строительства мусорного полигона в Шиесе. Их авторов заподозрили в неуважении к власти.