Нервный скутерист на время следствия по делу об убийстве в Лесколово заточен в своей петербургской квартире

Суд во Всеволожском районе Ленинградской области определил меру пресечения для несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве мигранта в Лесколово. На допросы его будут возить из Петербурга.

О мере пресечения в виде домашнего ареста для 15-летнего подростка 30 июня сообщает Следственный комитет Ленобласти. Изоляцию, в том числе от девушки, ему придется претерпевать по месту прописки, в квартире на севере Петербурга.

Подростка подозревают в убийстве мигранта в поселке Лесколово вечером 28 июня. Как писали журналисты 47News, поводом для конфликта послужил толчок. Мужчина не уступил дорогу подростку на скутере, тот упал. Сначала он ударил иностранца кулаком, затем воткнул ему в сердце нож.

Лесколово подозреваемый посетил ради любви – в садоводстве «Долина ветров» его ждала девушка.