В Черное море зашел американский эсминец USS Carney. На его борту крылатые ракеты

Для участия в маневрах Sea Breeze 2019 в акваторию Черного моря зашел американский эсминец. Он оснащен системой обороны, которая позволяет использовать до 56 крылатых ракет.

О прибытии корабля 30 июня сообщает РИА Новости. Последний отрезок пути в Черное море эсминец прошел от берегов Италии вдоль греческого побережья. Судно будет участвовать в военно-морских учениях, они стартуют 1 июля в Одессе. В них примут участие 19 стран, 32 корабля и 24 самолета.

С начала года это пятый раз, когда американские военные корабли заходят в Черное море.

Корабль стоит на вооружении 6-го флота ВМС США. Он был спущен на воду в 1994 году, его система противоракетной обороны Aegis позволяет использовать до 56 ракет.