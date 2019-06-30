На территории Михайловской дачи в Стрельне загорелась крыша пустующего здания

Одно из зданий комплекса Михайловской дачи в Петродворцовом районе Петербурга тушили днём 30 июня. О возгорании, по словам очевидца, сообщил охранник, который увидел дым.

Как сообщили «Фонтанке» в районной администрации, на крыше неиспользуемого в данный момент корпуса на Санкт-Петербургском шоссе, 109, лит. Д, тушили два очага по 5 квадратных метров. Пожарные справились с огнём и сейчас проливают водой кровлю.

Пострадавший корпус входит в ансамбль Михайловской усадьбы, строившейся в 1856-1862 годы по заказу великого князя Михаила Николаевича. Весь комплекс – памятник федерального значения. В 2007 году территория Михайловской дачи была официально передана под строительство Высшей школы менеджмента.