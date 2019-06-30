В воинских частях построят заводы по переработке мусора. Но только военного

Военные гарнизоны будут обеспечены заводами по переработке мусора, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда» на форуме «Армия-2019» 30 июня.

«Вот я сейчас приехал с очень актуального объекта, который называется цех или завод по переработке мусора, – сказал Шойгу. – Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются. Ну, собственно, как и любой другой город и любой другой поселок».

Как ранее сообщала «Фонтанка», проблема переработки мусора стала одной из ключевых тем прямой линии президента Владимира Путина. «Мусорная реформа» вызывает серьезную критику вплоть до протестов, так как в результате в некоторых регионах значительно выросли тарифы на вывоз мусора, а услуга оказывается не в полной мере. В городе Шиесе Архангельской области жители уже почти год протестуют против строительства мусорного полигона.