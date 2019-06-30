Библия вместо «Архипелаг ГУЛАГ». В Госдуме поддержали идею РПЦ разбавить школьный курс по литературе религиозными текстами

Предложение главы Синодального отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона рассказывать школьникам о содержании Библии, Торы и Корана нашло поддержку среди депутатов Государственной думы.

«За» 30 июня высказался глава комитета по образованию и науки Олег Смолин, его цитирует радиостанция «Говорит Москва». По мнению депутата, школьникам будет полезно знать об основных персонажах религиозных текстов, которые потом «встречаются в классической литературе». Он отметил, что программа по этому предмету в российских школах большая и, прежде чем что-то в нее добавлять, надо что-то убрать. «Есть некоторые произведения относительно современной литературы, которые без великого вреда можно из школьной программы исключить. Например, «Архипелаг ГУЛАГ» даёт довольно мало представления о реальном историческом процессе. Надо посмотреть программы и исключить то, что является слишком политизированным», – считает Смолин.

Митрополит Иларион предложил ввести в школах изучение религиозных текстов накануне, в интервью телеканалу «Россия24».