От Цеповяза не убежать. Бывшая жена гангстера № 1 Кубани задержана после публичной ссоры с ним

На Кубани задержана бывшая жена Вячеслава Цеповяза. Наталья Стришняя заподозрена в вымогательстве, но заявление местного предпринимателя может быть поводом. После ареста Цеповяза женщина заявила свое право на его имущество и скомпрометировала его фотографиями с крабами.

О задержании Стришней сообщает 30 июня кубанская пресса со ссылкой на ГУ МВД Ростовской области. Ее подозревают в вымогательстве 77 млн рублей у предпринимателя в 2010 году.

Защита подозреваемой считает дело заказным и не исключает попытку отобрать ее бизнес в виде предприятия «Слава Кубани».

Стришняя в прошлом году вступила в открытый конфликт со своим бывшим мужем, отбывающим в амурской колонии 19-летний срок за бандитизм и убийства в Кущевке. По мнению Цеповза, именно женщина «слила» в Сеть фотографии его роскошного тюремного меню – крабов, икры, шашлыков и прочей благородной пищи. Цеповязу существенно ужесточили условия пребывания в колонии. Скандал с фотографиями возник на фоне раздела имущества Цеповяза и Стришней. В январе она добилась своего, отсудив половину. Ее задержание за эпизод 9-летней давности может быть своеобразной местью бывшего мужа.