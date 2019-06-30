Крупнейший поставщик камер для американской полиции откажется от функции распознавания лиц из «этических соображений»

Компания Axon, поставщик нательных камер полиции в США, отказалась от добавления функции распознавания лиц. Бизнесмены объяснили это тем, что для начала нужно решить некоторые этические проблемы.

Как пишет Forbes 30 июня, система распознавания лиц таит в себе опасность массовой слежки, и сейчас в компании занимаются решением этических вопросов. При этом полностью от технологии в Axon не отказываются, сейчас идет работа с тем, чтобы исправить технические проблемы.

«Предположим, случилась перестрелка с участием полиции, и общественность требует опубликовать видеозапись, тогда полиции придется скрывать лица. В некоторых случаях нужно скрыть только часть лиц, но оставить все остальные, и в такой ситуации вам нужно, чтобы программа могла отличить «те самые лица», – пояснил гендиректор Axon Рик Смит.

Он убеждён, что использование технологии распознавания лиц в работе полиции может способствовать увеличению прозрачности правоохранительной системы, однако эта технология находится в стадии разработки.

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Отказ от использования функции имеет отсылку на весенний запрет властей Сан-Франциско (Калифорния) использовать любые системы распознавания лиц.

Что касается России, то отечественной полиции система пока в новинку. Испытывать новые нательные камеры начали в 2019 году. На днях МВД РФ подвело итоги теста. В министерстве рассказали, что ежемесячно ловят до 10 преступников в московском метро благодаря новой технологии.