Путин прибыл в Минск на закрытие Европейских игр, которые Россия выиграла. Там играли в бадминтон

Владимир Путин прибыл в Минск — президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского лидера на церемонию закрытия II Европейских игр, сообщает 30 июня «Коммерсантъ».

Европейские игры для россиян оказались удачными — наша сборная досрочно выиграла медальный зачет, завоевав 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. На втором месте по числу наград идет сборная Белоруссии.

После мероприятия возможна трехсторонняя встреча лидеров России, Белоруссии и Таджикистана.

В Европейских играх спортсмены соревнуются в бадминтоне, боксе, борьбе, велоспорте, спортивной гимнастике и каратэ. Соревнования в Минске открылись 21 июня, в них участвуют более четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Игры прошли во второй раз. Идея проведения соревнований принадлежит главе Олимпийского комитета Европы Патрику Хики, первые игры прошли в Баку.

Президенты России и Белоруссии в предыдущий раз встречались две недели назад на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке и запланировали провести двустороннюю встречу.