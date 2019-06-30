Первая неделя июля в Петербурге начнётся с гроз. Пока что в городе сухо

Рабочая неделя в Петербурге начнётся с дождей и ветра. Как и прогнозировали синоптики, погода в начале июля будет переменчивой.

В понедельник, по данным Северо-Западного Гидрометцентра, в городе и области пройдут кратковременные дожди, местами с молнией и громом. Днём, если распогодится, температура достигнет 25 градусов. Ночью тоже будет сравнительно комфортно, до +16.

Во вторник история с грозами повторится, однако днём уже будет чуть прохладнее – воздух прогреется лишь до 20 градусов.

Последний день июня, напротив выдался сухим и теплым. В городе +20, осадки возможно только к ночи.

Пока петербуржцы наслаждаются пусть не жарой, но летним теплом, вчерашний холод в Москве побил 70-летний рекорд. Дневная температура составила всего лишь 12 градусов. Ситуацию ухудшил ветер и непрекращающийся дождь. Жители столицы экстренно достали демисезонные вещи.