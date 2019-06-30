Из полиции отпустили троих задержанных за попытку перекрыть Сампсониевский проспект. У них есть шанс стать кандидатами в депутаты

Из 20 отдела полиции отпустили троих задержанных накануне за попытку перекрыть проезд перед администрацией Выборгского района, еще двое активистов остаются под стражей. Об этом 30 июня сообщил в своем телеграм-канале депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Из полиции отпустили Владимира Первовского, Романа Максимова и Наталью Баринову, на всех составлены протоколы по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ – Организация массового одновременного передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Как сообщалось ранее, в отделе они могли пробыть все выходные, что лишило бы их возможности подать документы на выдвижение. Также ночью из 77 отдела отпустили Полину Костылеву. Свобода может быть временной – активистам грозит до 15 суток ареста. Суд назначен на 3 июля.

«Кандидат в муниципальные депутаты от "Яблока" в округе "Екатерингоф" Полина Костылева ночью отпущена из 77 отдела полиции (я туда приезжал) под обязательство о явке в суд, – сообщил Борис Вишневский. – Фейковые кандидаты написали на нее заявление якобы о "мелом хулиганстве". У Полины двое детей до 14 лет и ее не могут держать под арестом. Федор Горожанко и Красимир Врански остаются в этом отделе полиции. Еду посылать телеграмму в СК, ЦИК и Генпрокуратуру – о преступлении по ст 141, совершаемом организованной группой по предварительному сговору. В самой ИКМО Екатерингоф все по-старому: фейковые кандидаты и комиссия держат оборону».

Как ранее сообщала «Фонтанка», кандидаты в муниципальные депутаты, которые не смогли подать документы для участия в выборах МО «Сампсониевское» из-за очереди, после официального закрытия избиркома попытались перекрыть дорогу перед администрацией Выборгского района. В акции приняли участие около 30 человек. Однако в процесс вмешался регулировщик, в результате несколько участников несостоявшегося перекрытия были задержаны.