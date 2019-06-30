На Васильевском загорелся дом с гостиницей. Пожарные два часа изгоняли огонь

Крупный пожар на Васильевском острове занял утро спасателей. Пока они тянули лестницу к пылающей на пятом этаже квартире, троллейбусы выстроились в терпеливую очередь.

Как сообщили в ГУ МЧС Петербурга 30 июня, информация о пожаре на 5-й линии в доме 64/13 поступила в 7 часов 8 минут.

«В трехкомнатной коммунальной квартире – комнате и коридоре – горела обстановка на площади 35 квадратных метров».

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Пожар ликвидировали только в 9.25. Информацией о пострадавших в ГУ МЧС не владеют. Во всяком случае, спасатели их не видели и никого на плечах не выносили.

Дом 64/13 расположен на углу с Малым проспектом, горевшая квартира выходит окнами на эту улицу. По ней курсируют троллейбусы. Они вынужденно стояли, пока работали пожарные – на узкой дороге им было не разъехаться.

На первом этаже дома расположены магазины и гостиница. Квартиры сверху занимают «приличные соседи», как пишут в соцсети пользователи, которым довелось пожить на углу Малого и 5-й линии.