Дональд Трамп и Ким Чен Ын решили возобновить ядерные переговоры. Едва не пострадали журналисты

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели наедине почти сорок минут и решили возобновить переговоры по вопросам ядерного оружия, передает в своей трансляции СNN 30 июня.

Изначально предполагалось, что встреча двух лидеров в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей Пханмунджоме продлится не более четверти часа, по словам самого Трампа, планировалось лишь «пожать друг другу руки». Американский и южнокорейский президенты прибыли заранее и ждали северокорейского лидера около часа.

Трамп по своему обыкновению тут же попытался овладеть ситуацией и, пожимая руку Ким Чен Ыну, левой рукой похлопал его по плечу. «Я думаю, главный посыл этой встречи то, что теперь мы сможем встретиться в любое время», – сказал лидер КНДР. Глава США, в свою очередь, заметил, что до последнего момента не знал, появится ли Ким Чен Ын и как после этого будет выглядеть президент в глазах прессы. Но, поскольку Ким появился, «оба выглядели хорошо».

«У нас была весьма, весьма хорошая встреча с председателем Кимом», – сказал Трамп. Также президент США подчеркнул, что они с с северокорейским лидером решили возобновить переговоры по вопросам ядерного оружия, которые застопорились в начале этого года.

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«Мы договорились, что каждый из нас сформирует свою команду. Команды постараются выработать некоторые детали», – сказал президент. Команды начнут работать и встречаться в течение ближайших двух-трех недель, но американский лидер подчеркнул, что не хочет спешить с заключением каких-либо соглашений. Со стороны США возобновившиеся переговоры возглавит специальный представитель Стив Бигун.

«Здесь проблема не в скорости, – сказал Трамп. – Никто не знает, как все обернется».

Не обошлось без казусов. Так, по свидетельствам очевидцев, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем пострадала во время давки, когда пресс-пул Белого дома и северокорейские журналисты были буквально втолкнуты в зал заседаний перед встречей двух лидеров. Источник CNN на месте происшествия даже описал случившееся как «потасовку» между Гришем и северокорейскими чиновниками, в результате чего пресс-секретарь Белого дома могла получить ушибы.

Напомним, что ядерные переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей зашли в тупик в последние недели перед встречей 30 июня, которую наблюдатели уже назвали исторической. В последний раз лидеры США и КНДР встречались лицом к лицу в конце февраля в Ханое. Но соглашение так и не было достигнуто. США рассчитывают на договор, который приведет к ядерному разоружению Северной Кореи.