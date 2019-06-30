Улицы в центре Петербурга перекрыты. «Белые ночи» поставили перед выбором - сидеть дома или в пробках

Международный марафон «Белые ночи», который проходит в Петербурге днём 30 июня, заставил понервничать автомобилистов. Перекрытыми оказались более трёх десятков улиц в центре.

Участники забега уже пробежали Университетскую набережную и Биржевую площадь, набережную канала Грибоедова и набережную Фонтанки. Ещё 11 улиц остаются перекрытыми:

Ул. Чайковского от наб. р. Фонтанки до Гагаринской ул.: 09.22 – 11.53

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Гагаринская ул. от ул. Чайковского до наб. Кутузова: 09.23 – 11.55

Наб. Кутузова от Гагаринской ул. до Воскресенской наб.: 09.24 – 11.55

Воскресенская наб.: 09.26 – 12.27

Смольная наб.: 09.29 – 12.30

Синопская наб.: 09.38 – 12.40

Смольная наб.: 09.45 – 12.56

Воскресенская наб.: 09.52 – 13.12

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Наб. Кутузова: 09.58 – 13.20

Дворцовая наб.: 10.00 – 13.34

Дворцовый проезд: 10.04 – 13.38

Марафон «Белые ночи» проходит в Петербурге в 30-й раз. Соревнования для мужчин и женщин проводятся на дистанциях 10 и 42 км. Старт и финиш марафона проходят на Дворцовой площади.

Из-за перекрытия улиц изменилось движение маршрутов троллейбусов № 1, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 22 и 31, а также трамваев № 3, 6, 16, 40 и 41. При этом трамвай № 3 не будет ходить до 13:50 в день проведения спортивного мероприятия.