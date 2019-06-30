Шестой день потопа в Иркутской области. Фото

Самолёт МЧС доставил в Приангарье лодки и наливные дамбы, тем временем спасатели готовятся к тому, что вода в затопленных районах Иркутской области будет подниматься еще выше.

По состоянию на 30 июня, в регионе остаются затопленными 28 населённых пунктов. До сих пор в зоне паводков находятся 1717 домов. В них проживают 4177 человек, в том числе 801 ребенок, сообщает Irk.ru. В пунктах временного размещения находятся 1317 человек, в том числе 344 ребенка и шесть маломобильных человек. Остальные жители пострадавших от стихии территорий отказались от помощи или разместились у родственников.

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«Уже тысячная группировка сосредоточена для того, чтобы оказывать помощь населению, к сожалению, критические уровни воды поднимаются, и прогнозы – сутки-двое будет продолжаться», – сказал первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян.

В воскресенье самолёт МЧС России доставил в Приангарье гуманитарную помощь весом 30 тонн. Спасатели привезли 26 наливных противопаводковых дамб, 36 десятиместных палаток, 7 шестиместных спасательных лодок, 3 тысячи одеял. Наводнение в области началось с ливней в начале недели, вскоре вышедшая из берегов река прорвала плотину. Погибли пятеро, двое человек пропали без вести. В больницах сотня пострадавших, затоплены больше 4 тысяч домов. Терпящим бедствие выделена компенсация почти в 700 млн рублей. Люди пытаются спасти не только своих близких, но и домашний скот, запертый в хлевах.