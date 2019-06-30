В затопленной Иркутской области спасают животных. Сотни погибли

С крыш и прямо из воды в городе Тулун Иркутской области спасатели достали больше сотни кошек, собак и коров. Большинство отвезут в приюты.

Об этом 30 июня сообщает ТАСС. Домашних животных спасают экстренные службы и кинологи в городе Тулун, который оказался затоплен вместе с еще 52 населенными пунктами в Иркутской области. Некоторых собак и кошек отдают в руки встревоженным хозяевам, других отвозят в иркутский питомник, откуда потом их смогут забрать потерявшиеся владельцы. Свиней, кур и других зверей спасают на лодках.

Тонет и крупный рогатый скот, некоторых коров удается спасти из затопленных хлевов. Однако минимум 32 лошади и 165 коров наводнение не пережили.

Наводнение в области началось с ливней в начале недели, вскоре вышедшая из берегов река прорвала плотину. Погибли пятеро, двое человек пропали без вести. В больницах сотня пострадавших, затоплены больше 4 тысяч домов. Терпящим бедствие выделена компенсация почти в 700 млн рублей.