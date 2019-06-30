В Кронштадте произошел взрыв газа. Из дома быта вывели сто человек

В центре Кронштадта взорвался газовый баллон. Рабочие готовили магазин электроники к открытию и спаивали медные трубы.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июня, накануне утром в четырехэтажном торговом комплексе «Кронштадтский дом бытовых услуг» на проспекте Ленина шли ремонтные работы. На третьем этаже свои двери планирует распахнуть крупный магазин бытовой техники и электроники. Сотрудник подрядной организации монтировал кондиционер и спаивал медные трубки газом из полулитрового баллона. При пайке произошла утечка, раздался взрыв.

Волной выбило стекло в туалете, частично повредило стены. В течение получаса из дома быта эвакуировали сто человек.

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