В Алматы прошел митинг против согласительного порядка проведения митингов. Его разрешили с 36 раза

Около двухсот человек собрались на согласованный митинг в Казахстане утром 30 июня. Протестующие требовали изменений в системе государственного устройства.

Как сообщают местные СМИ, одним из требований было – сделать порядок согласования митингов уведомительным, а не разрешительным. Права законно выйти на площадь перед кинотеатром «Сарыарка» активисты добились с трудом, в местную администрацию пришлось подать 36 заявок, сообщает корреспондент «Интерфакса».

Перед собравшимися выступили представители маслихата, местного парламента. Марат Абдуллаев поздравил активистов с мероприятием и выразил мнение, что митинги «будут иметь продолжение», потому что разрешены.

Сами протестующие назвали согласование «вынужденной мерой власти уступить, наконец, законное место народу». Собравшиеся в том числе требовали конституционной реформы.